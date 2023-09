Kraków. Dwóch mężczyzn odpowie za przestępstwa narkotykowe. Policja zatrzymała ich w rejonie Prądnika Białego Aleksandra Łabędź

Dwóch mężczyzn zatrzymanych w rejonie Prądnika Białego odpowie za posiadanie oraz przygotowanie do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Podczas przeszukania jednego z mieszkań w rejonie Prądnika Białego, oprócz nielegalnych substancji policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 25 tys. zł, 325 gramów marihuany, blisko 150 gramów mefedronu oraz prawie 50 gramów kokainy.