Kraków. Fundacja od ochrony zabytków może stracić wszystkie forty. Gmina wypowiada umowy, do gry wchodzi komornik

Zachowanie spójności zabytkowego fortu nie wyklucza urządzenia parku na części działki - to odpowiedź prezydenta Jacka Majchrowskiego na interpelację radnego miejskiego Grzegorza Stawowego, który na terenie fortecznym przy ulicy Jurajskiej w Krakowie chciałby utworzenia ogólnodostępnego zieleńca dla mieszkańców. Znajduje się tam jeden z najlepiej zachowanych fortów Twierdzy Kraków: "Tonie". Bezumownie użytkuje go krakowska Fundacja "Janus". Do miejskich radnych zaczęły docierać informacje, że do zabytku wkrótce ma wejść komornik, urząd miasta informuje jedynie, że trwa postępowanie egzekucyjne.