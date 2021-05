Kraków. Galę baletową Centrum Sztuki Tańca zobaczymy już w czerwcu. Na żywo i online [ZDJĘCIA]

- Ten rok jest wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze przez pandemię nie mogliśmy zrealizować gali w ubiegłym roku, a po drugie Centrum Sztuki Tańca po raz pierwszy właśnie w tym roku wypuszcza spod swoich skrzydeł absolwentki, które po uzyskaniu dyplomu również zaprezentują się na scenie - mówi Kursa-Bargieł.

Wydarzenie to będzie realizowane zarówno przy udziale publiczności na widowni, jak i przez transmisję online na żywo. Streaming zostanie zrealizowany we współpracy z platformą Play Kraków, dzięki czemu dotrzemy do jeszcze szerszego grona odbiorców.