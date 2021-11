Kraków. Gwałtu nie było, a tylko seks z nieletnią. 17-latek z wyrokiem. Groziło mu 12 lat odsiadki

Piotr J. znał się z Edytą od pół roku, a od dwóch miesięcy byli parą. Koledzy i znajomi z podkrakowskiej miejscowości widywali ich jak się przytulają. Także dla matki Edyty ta znajomość nie była tajemnicą i kobieta ją aprobowała.

Jednak w czerwcu 2019 r. kobieta doznała szoku, gdy w tajemnicy przed córką zajrzała do jej telefonu komórkowego i odkryła korespondencję z Piotrem J., z której wynikało, że para uprawiała seks. Kobieta obudziła męża, a potem śpiącą córkę i zaczęła się od niej od razu dopominać wyjaśnień dotyczących tego, czy Edyta została zgwałcona przez Piotra J. Następnego dnia kobieta pojechała do rodziny chłopaka, była pobudzona i zachowywała się histerycznie, chciała poznać okoliczności przestępstwa na szkodę córki. Piotr J. zaprzeczał, by doszło do przestępstwa.