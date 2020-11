Kraków. Kapitalny remont kamienicy przy ul. Dietla 21. Lokatorzy: "Nasze życie zamieniło się w koszmar!" [ZDJĘCIA]

W kamienicy przy ul. Dietla prowadzony jest kapitalny remont. "To co się tutaj dzieje, to jest dla nas istne piekło!" - alarmują mieszkańcy tego budynku. Od przyszłego tygodnia mają tam wyburzać balkony. - Do naszego mieszkania jedyna droga prowadzi przez... balkon - mówi jeden z oburzonych lokatorów. Przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej, na zlecenie której odbywają się prace, zapewniają, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi zasadami.

FLESZ - Chcesz się budować ? Dobrze się przygotuj - Nasze życie zamieniło się w koszmar! W kamienicy zaczął się kapitalny remont - zostały wyburzone kominy przez to część lokatorów została pozbawiona gazu. Od października tego roku ruszyły prace związane z wyburzaniem dachu, weszła ekipa i zaczęła wciągać przez balkony materiały na linkach, potem rozpoczęto wyburzanie dachu i zrzucanie wszystkiego co popadnie na podwórko - gruz, blachę, deski..., wszystko zrzucano od tak z góry, byle jak - opowiadają oburzeni lokatorzy. - Pracownicy budowlani oznajmili nam, że oni dostali informację, iż kamienica zostało wysiedlona i byli strasznie zdziwieni faktem, że ktoś tu w ogóle mieszka. Zwróciliśmy im uwagę, że prace powinny być zabezpieczone bo tu mieszkają ludzie. W odpowiedzi usłyszeliśmy "dogadajcie się z właścicielami, bo my mamy zlecenie i terminy".

Do tego mieszkańcy dowiedzieli się, że od 9 listopada w kamienicy rozpocznie się wyburzanie balkonów. - Od pracowników budowy usłyszeliśmy, że powinniśmy dogadać się z właścicielami, jak będziemy wchodzić do mieszkania. "My mamy zlecenie” - przekonywali. Problem w tym, że do naszego mieszkania jedyna droga prowadzi wyłącznie przez balkon - mówi jeden z lokatorów. - Do drzwi balkonowych przyklejono nam kartkę z informacją o całkowitym braku dostępu do lokalu. Nie mamy gdzie się udać, sami już nie wiemy gdzie szukać pomocy. Nadzór budowlany, do którego kilkukrotnie wysyłaliśmy pisma nie jest w ogóle zainteresowany naszym losem - dodaje.

Mieszkańcy wspominają, że początki ich problemów sięgają 2006 r., w którym kamienica została zreprywatyzowana, a później kilkukrotnie ją sprzedawano. W 2017 r. nieruchomość nabyła spółka KG Inwestment. - W 2019 r. sprzedano mieszkania wraz z nami – lokatorami. Nowi właściciele również oznajmili, że to jest ich prywatna własność i mamy się wyprowadzić. Nie udało im się nas wyrzucić, więc wręczyli nam 3-letnie wypowiedzenia - informują mieszkańcy.

Remont w kamienicy przy ul. Dietla 21 przeprowadzany jest na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej zarządzającej tą nieruchomością. Tam przyznają, że firma, która kupiła kamienicę, sprzedała już w niej wszystkie lokale, także zamieszkiwane jeszcze przez lokatorów. Obecnie dawni lokatorzy przebywają w czterech mieszkaniach. Czekają na przydział lokali socjalnych z Urzędu Miasta. - W kamienicy przeprowadzany jest remont kapitalny, bowiem budynek był w bardzo złym stanie. Gaz został wyłączony, ponieważ podjęto decyzję o jego likwidacji i podłączeniu kamienicy do miejskiej sieci ciepłowniczej. W tej chwili wszystkie mieszkania mogą korzystać z ciepła dostarczanego przez MPEC. Nie wszyscy lokatorzy jednak się na to zdecydowali - wyjaśnia jeden z przedstawicieli zarządu wspólnoty mieszkaniowej. - Wszystkie prace, także te związane z wymianą zadaszenia, przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Balkony mają zostać wyburzone ze względu na ich stan. Powstaną nowe. Na czas prac właściciele mieszkań mogą zapewnić lokatorom lokale zastępcze, ale lokatorzy nie są skłonni do wyprowadzki. W przypadku lokalu, do którego wejście jest przez balkon, wspólnota mieszkaniowa poszukuje rozwiązań, które zapewnią dostęp do mieszkania, gdyby lokator uparcie odmawiał wyprowadzenia się do lokalu zastępczego na czas remontu - dodaje.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Dietla 21 sprawę uciążliwych dla nich remontów zgłosili do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zwrócili się do PINB m.in. o skontrolowanie i wyjaśnienie działań związanych z wyłączeniem gazu. "Prosimy o potraktowanie wyjaśnienia przyczyn i legalności odłączenia gazu jako sprawy pilnej ze względu na trwający stan epidemii i zagrożenie COVID-19. Obecny stan uniemożliwia lokatorom zachowanie wymogów higienicznych niezbędnych w prewencji zarażeń koronawirusem" - zaznaczyli lokatorzy w piśmie do PINB.

Do nadzoru budowlanego zwrócili się również o sprawdzenie zgodności prowadzonych w kamienicy prac z wydanymi decyzjami i zgodami, a także czy podczas ich wydawania przedstawiono stan faktyczny. "Fakt zamieszkania kamienicy powinien był być znany właścicielom i administracji oraz powinien być brany pod uwagę przy planowaniu i przeprowadzaniu prac. Potwierdzenia i sprawdzenia wymaga czy pozostałe mieszkania są wynajmowane jako lokale mieszkalne. Widujemy tu co pewien czas nowych ludzi i podejrzewamy, że mieszkają tu przez krótki czas" - poinformowali lokatorzy. Poprosili też PINB o informację, czy planowane jest i wydano zgodę na rozbiórkę balkonów od strony podwórka oraz na rozbiórkę dachu, a jeśli tak, to w jaki sposób miały być zabezpieczone zajmowane przez nich lokale. Zwrócili się też o kontrolę prac przebudowy systemu wentylacji i przewodów kominowych.

Poprosiliśmy krakowski nadzór budowlany o wyjaśnienia w tej sprawie. Czekamy na odpowiedzi.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Dietla 21 o problemach poinformowali też Dzielnicę I Stare Miasto. - Skoro realizowany jest tam remont, to powinno się odpowiednio zadbać bezpieczeństwo lokatorów. A są zastrzeżenia dotyczące prowadzenia prac remontowych i widoczna jest bezczynność służb, takich jak nadzór budowlany. Wygląda na to, że w tym przypadku inwestor wykorzystał czas pandemii, w którym nadzór nad tego typu robotami przez odpowiednie służby jest utrudniony - komentuje Małgorzata Bochenek, radna Dzielnicy I Stare Miasto.

