Pożegnanie z Bunkrem Sztuki. Galeria otwiera wszystkie drzwi

To ostatnia szansa, by zobaczyć budynek Bunkra Sztuki przed remontem oraz pierwsza, by zajrzeć do każdego pomieszczenia i poznać Galerię od zaplecza. Dni Otwarte galerii odbędą się w weekend 14 i 15 listopada między godz. 11 a 18. W tym czasie będzie można bezpłatnie zwiedzić sale wystawiennicze, pomieszczenia biurowe i zaplecze, wziąć udział w oprowadzaniu po budynku albo warsztatach plastycznych z Piotrem Lutyńskim.

Te odbędą się w sobotnie południe. O godz. 12 artysta i autor prezentowanej w Bunkrze Sztuki wystawy "Budda, Mars i jeleń" wraz z grupą przygotuje "ostatnie dzieła sztuki" w aktualnej formie Galerii. Uczestnicy obrysują na ścianach kontury swoich sylwetek, a następnie każdy wypełni dany obszar treścią i kolorem – swoimi marzeniami, przeżyciami, wrażliwością i tym co pragnie pozostawić po sobie w Galerii.