Kraków. Katastrofalny stan kamienic przy ulicy Grodzkiej. "Problem nieremontowanych zabytków w centrum jest duży"

- Przy prowadzonych pracach zachowamy lub odtworzymy elementy zabytkowe, jakie znajdują się na nieruchomości. Niestety niektóre z elementów zostały zniszczone lub zaginęły - jeszcze w czasie, kiedy kamienica należała do jednego z poprzednich właścicieli. W ramach planowanych prac generalny remont przejdzie również fasada kamienicy - mówi Buczek.

Piękna wizja, ale jakim kosztem? Wojewódzki konserwator zabytków twierdzi, że pozwolenie na remont kamienic przewiduje bardzo duży zakres prac. - Włącznie z wyburzeniem dawnego domu modlitwy, doprowadzonego do katastrofy budowlanej - obiekt nie był wpisany do rejestru zabytków - słyszymy od przedstawicieli konserwatora. Potwierdzają, że niektóre cenne elementy zaginęły. - Mowa np. o pięknych, kutych kratach, wiodących do domu modlitwy, które poprzedni właściciel oddał do remontu i ślad po nich zaginął - twierdzi WUOZ.

Budynki mają bogatą historię. Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że kamienice były w bardzo złym stanie już kilkanaście lat temu. W 2008 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie nakazał współwłaścicielom nieruchomości "opróżnienie z ludzi i mienia budynków". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności - "z uwagi na stan zagrożenia katastrofą budowlaną i konieczność ochrony zdrowia i życia ludzkiego". Z dokumentów wynika również, że swego czasu współwłaścicielem kamienic przy Grodzkiej 28 i 30 była gmina Kraków. W pierwszym przypadku miała udziały w wysokości 12/24 części nieruchomości, w drugim wynosiły z kolei 2/8.