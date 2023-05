Kraków. Kierowca taksówki stracił panowanie nad autem i wjechał w ogrodzenie na al. 29 Listopada Marcin Banasik

We wtorek w godzinach popołudniowych na al. 29 listopada doszło do wypadku. 44-letni kierowca taksówki utracił panowanie nad samochodem i z niewiadomych przyczyn wjechał w ogrodzenie. - Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy zabrali poszkodowanego do szpitala - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.