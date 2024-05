Kraków. Kolegium Rektorskie UJ odpowiada strajkującym w Collegium Broscianum. Chodzi o działania wojenne w Strefie Gazy

Protest - jak zaznaczono - ma charakter pokojowy. Teraz organizatorzy strajku na UJ przypominają postulaty z listu otwartego wysłanego do uczelni w połowie maja br.. Społeczność akademicka domaga się:

Stanowisko Kolegium Rektorskiego UJ

Jako reprezentanci akademickiego świata współodczuwamy i solidaryzujemy się w tych dramatycznych chwilach z Rodzinami, Bliskimi i Przyjaciółmi Ofiar bombardowań, które – według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych – doprowadziły do śmierci wielu osób związanych z palestyńskim środowiskiem akademickim oraz do unicestwienia znacznej części infrastruktury naukowo-dydaktycznej w Strefie Gazy.

Nieuprawnione, bezzasadne użycie siły wobec osób niewinnych i nieuwikłanych w konflikt narusza podstawowe prawa człowieka i nie może być żadną miarą usprawiedliwione. Winno zostać nie tylko symbolicznie napiętnowane, lecz także poddane śledztwu i przekazane do rozpoznania powołanym do tego niezależnym instytucjom międzynarodowym.

W imieniu Wspólnoty Uniwersytetu Jagiellońskiego, niezmiennie wiernej dewizie "plus ratio quam vis" ("rozum przed siłą"), apelujemy do każdej ze stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego o pilne zawieszenie broni i natychmiastowe położenie kresu dalszej eskalacji działań wojennych, które doprowadzić muszą nieuchronnie do pogłębienia katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy.