Kraków. Kompleks handlowy przy Śliwiaka na Rybitwach powiększa się o drogerię z kosmetykami

Kraków to jeden z ważniejszych dla nas regionów. Nasze dotychczasowe sklepy zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów i bardzo cieszymy się, że możemy oddać w ich ręce kolejną placówkę, wzmacniając rozpoznawalność dm w tym mieście - mówi Maciej Stanisławczyk, kierownik regionalny dm w Polsce.

Kolejna już drogeria DM otworzy się w najbliższy czwartek, 23 maja, o godzinie 8:00 przy ul. Tadeusza Śliwiaka 38 w Krakowie. Będzie to 4. sklep DM w Krakowie i 30. w Polsce.

Powierzchnia sprzedażowa sklepu w Krakowie, przy ul. Tadeusza Śliwiaka 38 wynosi 487,49 m2. Na klientów czeka też parking. Sklep DM otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 20:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00