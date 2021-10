Kraków. Kulturalne podpowiedzi: 5 wystaw czasowych, które was nie znudzą

Wszystkie arrasy króla

To ostatni dzwonek, by zobaczyć wystawę prezentującą 137 arrasów króla Zygmunta Augusta we wnętrzach, do których zostały stworzone. Na trwającej od marca tego roku ekspozycji "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921" po raz pierwszy zwiedzający mogli zobaczyć wszystkie zachowane królewskie tapiserie, wśród których znalazły się, m.in. dziewiętnaście monumentalnych tkanin figuralnych ze scenami z Księgi Rodzaju („Szczęśliwość rajska”, „Wejście zwierząt do arki”, „Budowa wieży Babel”), arrasy herbowe, obicia mebli oraz tkaniny do dekoracji wnęk okiennych.

- Ta wystawa to nie tylko dzieła, ale i opowieść. To jest historia tychże arrasów, to także historia wielkiego przedsięwzięcia jakim jest konserwacja arrasów, a także wielka opowieść edukacyjna. Te wszystkie trzy wątki bardzo mocno są obecne na tej wystawie - mówił podczas otwarcia - Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.