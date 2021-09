Kraków. Lodówka społeczna "pełna dobra" i... dziur

Na terenie miasta w trzech lokalizacjach przy ośrodkach wsparcia funkcjonujących w ramach Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zostaną uruchomione lodówki spożywcze. Będą one służyć jako punkty nieodpłatnej dystrybucji produktów spożywczych. Żywność pozostawiana w lodówkach będzie przeznaczona dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia w tej formie. Poprzez tego typu działania miasto propaguje również ideę „foodsharingu”, zgodnie z którą mieszkańcy Krakowa nie marnują żywności, ale mają możliwość podzielenia się jedzeniem z potrzebującymi.

Gdzie znajdują się lodówki społeczne?

ul. Sas-Zubrzyckiego 10;

ul. Sudolska 7a;

os. Szkolne 20;

Najczęściej do kosza trafia żywność, bo nie wiemy co zrobić z zakupioną nadwyżką, a zbliża się jej termin przydatności do spożycia. Czasami zostało nam zbyt dużo jedzenia po rodzinnym spotkaniu lub po prostu zakupione produkty nie trafiły w nasz smak. Z tego powodu zamiast wyrzucać wciąż dobre jedzenie, możemy przekazać je innym. Do tego właśnie służą jadłodzielnie.