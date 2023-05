Kraków. Miasto nie porozumiało się z operatorami hulajnóg. Zapowiada "radykalne rozwiązanie" problemu porzucanych pojazdów

– Spotkanie nie przyniosło przełomu, ale pokazało pozycje obu stron, które są od siebie odległe. Operatorzy wychodzą z założenia, że robią wszystko co mogą, a najlepszym remedium byłoby stworzenie większej liczby miejsc parkingowych. Co ciekawe, w tym zakresie nie są zgodni, bo niektórzy przekonują, że należałoby ilość tych miejsc ograniczyć – stwierdził Andrzej Kulig

Z szacunków UMK wynika, że po Krakowie codziennie porusza się kilka tysięcy hulajnóg. Nie ma dnia, by miejskie służby nie otrzymywały zgłoszeń i interwencji ws. problemu zalegających na chodnikach, poza wyznaczonymi miejscami pojazdów. W piątek, 5 maja, po interwencji zastępcy prezydenta Andrzeja Kuliga, strażnicy miejscy odholowali 82 urządzenia, m.in. z ul. Basztowej, Wielopola i Pawiej. "W niektórych lokalizacjach nie było podstaw prawnych do odholowania, dlatego zgłoszono przedstawicielom firm, by zrobili z nimi porządek we własnym zakresie (303 sztuki)" - informują urzędnicy.