Kraków. Miasto wydaje pieniądze na koncepcje zagospodarowania placów Nowego i Wolnica, a mieszkańcy się stamtąd wyprowadzają

- To co się dzieje na Kazimierzu to kompromitacja miasta pod względem planowania zagospodarowania ważnych miejsc na mapie Krakowa. Na koncepcje, opracowania wydawane są pieniądze, prezentuje się nam różne wizualizacje, a efektów nie widać. Dużo się mówi o tym, że na placu Nowym czy Wolnica potrzebne są zmiany, a mało się robi. Nie tak powinno się podchodzić do kształtowania przestrzeni w Krakowie - komentuje Michał Drewnicki (PiS), wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.