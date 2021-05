Kraków. Mieszkańcy mają już dość rozkopanego placu Biskupiego. Jedynym pocieszeniem jest dywan z tulipanów [ZDJĘCIA]

To co się dzieje na placu Biskupim od miesięcy to jakaś masakra. To sytuacja jak z jakiegoś koszmarnego filmu pełnego pomyłek. Najgorsze, że nic nie możemy poradzić. Jakby nad tym miejscem zawisło jakieś fatum. Jedynym pocieszeniem są piękne tulipany. Patrzę na nie przez okno. Co chwilę ktoś się zatrzymuje i robi im zdjęcia. Fotografują je setki osób. Oby te kwiaty były znakiem, że w końcu jednak coś się zmieni, przyjdą lepsze czasy i w końcu zakończą tę budowę