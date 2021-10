Kraków. Na placu Szczepańskim stanęły boty. To artystyczne oswajanie przyszłości

Trzy monumentalne rzeźby botów na placu Szczepańskim i dziesięć na dziedzińcu Pałacu Krzysztofory autorstwa Pawła Orłowskiego krakowianie będą mogli zobaczyć do 19 listopada.

Rzeźby Pawła Orłowskiego to swego rodzaju artystyczne oswajanie przyszłości. Z jednej strony, wielkoformatowe boty wykonane ze stali pokrytej farbami o intensywnych barwach przywodzą na myśl współczesny dizajn, z drugiej stanowią wizualizacje lemowskich bohaterów.

- Paweł Orłowski próbuje oswoić odbiorców z tym, co nadejdzie. Robi to, konstruując kilkumetrowe rzeźby botów, które mają ambicje „zamieszkać” na naszych osiedlach, w parkach, na lotniskach – czytamy w festiwalowym katalogu . - Artysta staje się w ten sposób demiurgiem, a jego awatary odbywają podróż z wirtualnej do realnej rzeczywistości, materializując się w postaci zgeometryzowanych, kanciastych biomorficznych rzeźb, botów czy jeźdźców konnych. Oswajanie przyszłości to ważna rola społeczna, niemal terapeutyczna sztuki Orłowskiego.