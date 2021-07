Kraków. Nagroda im. Wisławy Szymborskiej trafiła do dwóch poetek

FLESZ - Będą ostrzejsze kary dla pijanych kierowców

[video]16316[/video

W sobotę wieczorem (10.07) w Pałacu Potockich wręczone zostały Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Ze względu na pandemię zeszłoroczna edycja Nagrody została zawieszona, a środki na nią przeznaczone trafiły do pisarzy i pisarek, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Tegoroczna edycja konkursu miała charakter podwójny: wzięto bowiem pod uwagę książki poetyckie wydane w 2019 i 2020 roku i przyznano dwie nagrody główne.

Spośród wyróżnionych tomów jury uhonorowało dwie poetki.

Najlepszą książką poetycką roku 2019 zdaniem kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej są „Animalia” Anny Adamowicz wydany przez Biuro Literackie.

- Słownictwo specjalistyczne przeniesione z sali operacyjnej czy teatru anatomicznego, atlasu ludzkiego ciała czy podręcznika prac laboratoryjnych zyskuje niezwykłą siłę poetycką. Potrzeba do tego mistrzostwa, by zmusić przyprawioną terminami specjalistyczną rzeczową leksykę do wyrażania znaczeń z dziedziny antropologii filozoficznej, a także aby niepoetyczny i nieapetyczny konkret przechodził w metaforę - mówił o tomie Anny Adamowicz prof. Wojciech Ligęza, przewodniczący jury za rok 2019 podczas gali wręczenia Nagrody im. Szymborskiej.