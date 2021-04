Kraków. Nie ma zgody konserwator na projekt parku przy Karmelickiej. Trzeba wziąć pod uwagę budowę metra

Monika Bogdanowska, małopolska wojewódzka konserwator zabytków, nie wydała pozytywnej opinii dla projektu parku, który ma powstać w miejscu naziemnego parkingu samochodowego przy ul. Karmelickiej.

Dostajemy do zaopiniowania cały czas ten sam projekt, który nie spełnia wydanych w 2020 roku zaleceń konserwatorskich. Kolejne korekty nie mają zasadniczego wpływu na zmianę koncepcji. W związku z tym, po kolejnej negatywnej opinii zaproponowaliśmy spotkanie z projektantem na miejscu - przy parkingu - które odbyło się 26 kwietnia. W trakcie spotkania po kolei przeanalizowaliśmy kwestie sporne. Mam nadzieję, że teraz projekt zostanie skorygowany, tak by finalna opinia nie była w sprzeczności z wcześniej wydanymi dokumentami - np. dotyczącymi ograniczenia inwestycji w zakresie planowych zejść do stacji metra - informuje Monika Bogdanowska, małopolska wojewódzka konserwator zabytków.

W opinii dotyczącej inwestycji zwróciła m.in. uwagę na to, że podczas spotkania online w dniu 29 grudnia 2020 r. poruszona została kwestia wysokiej zieleni przy wejściach do parku, tj. od strony ul. Dolnych Młynów i ul. Karmelickiej. "Projekt nie uwzględnił w dalszym ciągu zaleceń dotyczących rezerwy terenu pod planowane zejścia i plac budowy stacji metra przy końcach działki. Ponownie zaproponowano zadrzewienia w pobliżu wskazanych miejsc, które dodatkowo byłyby przesłoną dla elementów ekspozycji, czyli kościoła Karmelitów, a także dawnej fabryki przy ul. Dolnych Młynów 10" - zaznaczyła konserwator.

Wskazała również m.in., że układ komunikacyjny w parku w dalszym ciągu wydłuża jego kształt i niemalże zachęca rowerzystów do przejazdu z jednego krańca parku na drugi. "Jak ustalono podczas spotkania online w grudniu 2020 r., park powinien być wyłączony z ruchu rowerowego" - przypomniała Monika Bogdanowska. Konserwator wydała następujące zalecenia dotyczące projektu parku:

projekt zagospodarowania terenu powinien być przygotowany kompleksowo, uwzględniając układ ścieżek, elementy małej architektury oraz roślinność. Należy również uwzględnić miejsce na planowane przystanki szybkiego tramwaju i zejścia do stacji metra;

wskazane jest połączenie nowego parku z terenem zielonym przy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie;

charakter parku powinien nawiązywać do tradycyjnych ogrodów śródblokowych Starego Miasta (dobrym przykładem jest ogród w kamienicy „Pod Irysami” przy ul. Karmelickiej 27);

planowane nasadzenia powinny nawiązywać do istniejących już roślin w obrębie sąsiednich działek;

lokalizacja, charakter oraz liczba obiektów małej architektury tj. ławek oraz koszy na śmieci, oświetlenia powinna być dostosowana do zapotrzebowania użytkowników;

park winien być ogrodzony z zachowaniem wejść od ul. Karmelickiej, ul. Dolnych Młynów i ul. Kochanowskiego. Park powinien być wyłączony z ruchu rowerowego i zamykany na noc;

zgodnie z ustaleniami dotyczącymi planowanej trasy metra/ szybkiego tramwaju zaleca się zastosowanie zieleni niskiej, lub łatwej do przesadzenia na długości około 30 m od ulicy Karmelickiej oraz Dolnych Młynów w miejscu planowanych zejść do stacji;

wskazana jest współpraca z właścicielami sąsiednich posesji odnośnie nasadzeń współgrających z roślinnością parku - w tym wprowadzenie pnączy na ścianach szczytowych budynków, tak aby stworzyć spójną kompozycyjnie całość.

- Chcielibyśmy, aby w parku było jak najwięcej zieleni. Planuje się budowę stacji metra, ale nadal nie wiadomo, jakie byłyby to rozwiązania, bowiem nie skończono jeszcze studium dla bezkolizyjnego transportu w Krakowie. Zawsze można drzewa sadzić etapami i ewentualnie wprowadzić dodatkowe nasadzenia, jeżeli okazałoby się jednak, że nie będzie tam budowy podziemnej stacji. Najważniejsze, by w końcu powstał projekt i budowa parku mogła się rozpocząć - komentuje Natalia Nazim, która zgłosiła do budżetu obywatelskiego projekt budowy parku przy ul. Karmelickiej.

Co na to urząd? - Wykonawca ma czas na przygotowanie projektu do IV kwartału 2021 roku - informuje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Rozpoczęcie prac w terenie planowane jest w II połowie 2021 r. Natomiast parking w miejscu, w którym ma powstać park ma funkcjonować do końca sierpnia 2021 r.

Przypomnijmy, że budowa parku przy ul. Karmelickiej to jedno ze zwycięskich zadań wybranych przez krakowian w budżecie obywatelskim w 2019 r. ZZM podpisał z firmą Gajda Architektura Krajobrazu umowę na opracowanie projektu budowy parku, który ma być poświęcony twórczości noblistki Wisławy Szymborskiej, nosić jej imię. Pod koniec zeszłego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne ws. parku przy Karmelickiej i przedstawiono wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. Aktywiści zaczęli zarzucać urzędnikom, że nie uwzględnili propozycji, jakie znalazły się w społecznym projekcie sprzed czterech lat, na którym oparto zgłoszenie do budżetu obywatelskiego. Aktywiści zarzucali m.in., że w przedstawionej w konsultacjach koncepcji uwzględniono za dużo betonu, a za mało zieleni. Aktywiści wyliczali błędy: zbyt małą liczbę drzew, zaplanowanie betonowej sadzawki, wyznaczenie betonowego placu od strony ul. Karmelickiej. Po konsultacjach społecznych zmieniono założenia projektu budowy parku. Poprawki objęły m.in. rezygnację z większego placu od strony ul. Karmelickiej, korekty elementów wodnych i obiektów małej architektury, wprowadzono więcej dużych drzew.

W tegorocznym budżecie miasta na park przy ul. Karmelickiej zarezerwowano 1 mln 950 tys. zł. To ma pozwolić głównie na przygotowanie terenu. W przyszłym roku byłby więc czas na nasadzenia zieleni. W sumie koszt inwestycji szacowany jest na ok. 7 mln zł. Przypomnijmy, że problemy z działką przy ul. Karmelickiej ciągną się od ponad 20 lat. W 1998 r. miasto uzyskało za nią w licytacji 48 mln zł. Wygrała osoba prywatna, która rok później sprzedała prawo użytkowania wieczystego firmie Portico Galicja. Oprócz parkingu chciała ona wybudować tam m.in. kino i hotel. Kolejny inwestor, irlandzka firma Howard Holdings, odkupiła teren, ale nie wykonała inwestycji z powodu kryzysu. Sąd orzekł, że działka może wrócić do miasta.

Na początku 2013 r. radni zgodzili się na jej sprzedaż za 36 mln zł. Kupnem zainteresowana była krakowska firma Metropolis, która chciała wybudować hotel, apartament i parking podziemny. Plany spotkały się z protestami mieszkańców. Prezydent wycofał się więc z przetargu. Później pojawiła się koncepcja budowy na części działki siedziby IPN.

Aktywiści miejscy od lat walczyli natomiast o utworzenie parku. Jedna z pierwszych społecznych koncepcji była przez nich prezentowana już siedem lat temu. Po protestach mieszkańców prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ostatecznie wycofał się z planów sprzedaży terenu pod inwestycje. Pojawiła się natomiast koncepcja utworzenia podziemnego przystanku metra lub szybkiego tramwaju pod terenem, na którym ma powstać park. We wrześniu 2018 r. miasto podpisało umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na opracowanie (za 9,4 mln zł) studium dla bezkolizyjnej komunikacji w Krakowie w tym metra. Zapisy kontraktu były takie, że dokument ma powstać do 68 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 16 grudnia 2019 r. Mamy już 2021 r. i studium nadal nie zostało zaprezentowane. Wiadomo jednak, że jeden z rozważanych wariantów to budowa metra z Nowej Huty przez centrum do Bronowic. Podziemne stacje mogłyby powstać w centrum pod rondem Mogilskim, przy Dworcu Głównym - pod placem Nowaka-Jeziorańskiego i pod placem przy ul. Karmelickiej.