Kraków nie potrafi porządnie naprawić świateł na rondzie Grzegórzeckim. To przerasta drogowców. Znów awaria i paraliż

Taka sytuacja na Grzegórzeckim, zepsute światła pojawia się zbyt często. Coraz częściej. A jak nie psują się na Grzegórzeckim, to wtedy wskazuje awaria na Mogilskim. Tak czy siak Kraków staje wtedy w korkach nie tylko w tym miejscu. Miasto kupuje tablice za miliony, chce wprowadzić strefę czystego transportu, wydaje często na głupoty, a nie potrafi załatwić, porządnie, problemu świateł na ulicy. To kpina z mieszkańców i wyraz wielkiej niekompetencji.

Dobra pogoda, choć ciężka dla robotników, służy organizowani nowych remontów w Krakowie. Korki robią się koszmarne, komunikacja dla pasażerów jest mocno okrojona, ale ponoć wszystko po to by na…

Chyba, że chodzi o to, by tak zniechęcić do jazdy samochodem, by wszyscy kierowcy przesiedli się do tramwajów i autobusów. Szczególne w wakacje gdy wprowadzono cięcia w komunikacji, tramwaje nie jeżdżą między Mogiskim a Grzegórzeckim, a ponadto wyłączono pętle Mistrzejowice.

Na szczęście zostaje nam metro...