Kraków. Nowe porządki i ograniczenia ruchu na placu Nowym. Zasadzą tylko jedno samotne drzewo, jako symbol przemian [WIZUALIZACJE]

Brano też pod uwagę wyłączenie z ruchu odcinka ul. Plac Nowy 6-10. Podczas konsultacji mieszkańcy, wśród których jest duży odsetek osób starszych, sprzeciwiali się jednak takiemu rozwiązaniu, obawiając się, że spowoduje to nadmierne rozprzestrzenienie się strefy ogródków kawiarnianych, a co się z tym wiąże - zintensyfikowane życie nocne po północnej stronie placu.

Ponadto, indywidualnie zgłosili swoje uwagi przedsiębiorcy, dzierżawiący lokale na rogu ul. Warszauera i Estery oraz ul. Plac Nowy 3, dla których nie przewidziano ogródków. Lokal zlokalizowany na rogu ul. Warszauera oraz Estery nie miał do tej pory zgody na lokalizację ogródka od frontu, z uwagi na to, iż bezpośrednio przylega do skrzyżowania ulic, a w świetle obowiązującego prawa lokalizacja ogródka w odległości 10 m od skrzyżowania znacząco ogranicza widoczność uczestnikom ruchu drogowego,

co negatywnie wpływa na warunki bezpieczeństwa. Autorzy raportu podkreślili więc, że najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie ul. Estery, bowiem to pozwoli zrealizować postulaty zgłaszane przez mieszkańców i przedsiębiorców.

DAKUZO Architektura & Branding

Podczas konsultacji okazało się, że najwięcej kontrowersji wywołują kwestie związane z zielenią oraz likwidacją budynku toalet. Wielu mieszkańców oczekiwało zwiększenia ilości zieleni w obrębie placu. Krytykowano też rozwiązanie polegające na całkowitym pokryciu placu betonową posadzką.