Kraków. "Nówka Sztuka". Targi Artystów i Dizajnerów

Targi artystów i dizajnerów "Nówka Sztuka" to dwudniowe święto twórców, kolekcjonerów, poszukiwaczy talentów oraz miłośników młodej polskiej sztuki i designu. To połączenie części wystawienniczej z programem edukacyjnym – wykładami, panelami dyskusyjnymi, warsztatami mistrzowskimi, przeglądem portfolio i konsultacjami z cenionymi przedstawicielami środowiska twórczego, które mają na celu wsparcie młodych artystów na początku ich kariery.

13 i 14 listopada targi będą się odbywać w tradycyjnej formie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a równocześnie na platformie "Nówki Sztuki" zakupy w sklepie online można będzie zrobić do końca listopada.

„Nówka Sztuka" to z jednej strony możliwość przyjrzenia się temu co w polskiej sztuce nowe, ciekawe i niebanalne, a z drugiej okazja do stworzenia lub powiększenia swojej domowej kolekcji lub zakupu wyjątkowego prezentu. Plakat, rzeźba, ilustracja, fotografia, książka, rzeźba, dizajn, a nawet sztuka tatuażu – każdy na „Nówce Sztuce" znajdzie coś dla siebie.