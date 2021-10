Kraków. Nowy tydzień, nowe remonty na ulicach miasta

Dzielnica I – Stare Miasto

W dzielnicy I, rozpoczęła się remont chodnika na ul. Gazowej (od ul. Bocheńskiej do ul. Wawrzyńca oraz od ul. Trynitarskiej do ul. Bocheńskiej). Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Remont potrwa do połowy listopada. Prace realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wyremontujmy kazimierskie chodniki. Do tej pory wyremontowano chodniki na ul. Estery i Mostowej. Koszt zadania to ok. 420 tys. zł.