Kraków. Ogrody wertykalne pokryją ściany budynków? Radni chcą, żeby miasto dofinansowało ich tworzenie

Kraków. Starania o teren rekreacyjny dla mieszkańców Bieńczyc. Od lat urzędnikom nie udaje się dokończyć inwestycji

Mieszkańcy walczą o utworzenie terenu rekreacyjnego w rejonie ulic Okulickiego i Złotej Jesieni. To jeden z dwóch obszarów dzielnicy Bieńczyce najbardziej dotkniętych deficytem takich miejsc. Tymczasem miejskim urzędnikom od lat nie udaje się dokończyć inwestycji, która ma kosztować nieco ponad milion złotych. Okazuje się, że ktoś rości sobie prawa do części działki. Postępowanie o zwrot wywłaszczonej parceli toczy się przed Starostą Krakowskim. Zainicjował go wniosek spadkobierców poprzedniego właściciela.