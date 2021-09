Kraków. Oto laureaci 14. edycji Mastercard Off Camera. To było święto kina pod Wawelem

Krakowska Nagroda Filmowa (25.000 USD) powędrowała do Isabel Lamberti za film "Last Days of Spring". Reżyserkę doceniono za "unikalne połączenie obserwacji wziętych wprost z prawdziwego życia, poezji, wybitnych kreacji aktorskich i kinowej wrażliwości".

Nagrodę Dominika Kulczyk Productions w wysokości 100 000 PLN, za Najlepszy Film w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych otrzymał film “Amatorzy” w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej. "Amatorzy" to pozytywny portret zazwyczaj niewidocznej społeczności, ukazany z godną podziwu świeżością i odwagą. Jurorów zaciekawiła szczerość i hybrydowa natura filmu.

Agata Buzek została doceniona za rolę za rolę w filmie "Moje Wspaniałe Życie" Łukasza Grzegorzka, w którym stworzyła złożony portret kobiecej osobowości pełnej sprzeczności. Agata Buzek została laureatką nagrody dla najlepszej aktorki.

Nagroda Mastercard Rising Star została przyznana Nicolasowi Przygodzie za rolę w filmie “Każdy ma swoje lato” Tomasza Jurkowicza.