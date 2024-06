Kraków. Park Dębnicki ma być większy! Było kiedyś o nim głośno, zobaczymy jak będzie w czasie konsultacji Piotr Rąpalski

"Mieszkasz w pobliżu parku Dębnickiego, lubisz to miejsce, odwiedzasz je częściej lub rzadziej? Koniecznie weź udział w badaniu potrzeb dotyczących tego terenu" - tak urzędnicy miejscy zachęcają do wzięcia udziału w konsultacjach na temat powiększenia parku o zachodni zieleniec. O parku na Dębnikach w Krakowie zrobiło się szczególnie głośno w 2019 roku, kiedy obok niego powstało osiedle, które odgrodziło swój plac zabaw płotem. Na szczęście park ma już własny plac zabaw i cieszy się popularnością, a od osiedla oddzielają go zieleń.