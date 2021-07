Kraków. Park Reduta zasłynął kiedyś z koszy. Jak prezentuje się po dwóch latach? [ZDJĘCIA]

NOWE Akcja ekoMaluch w Chrzanowie. Dostaniesz wyprawkę dla maluszka z ekologiczną pieluchą, ale nie zapomnij go zarejestrować

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie rozpoczął kampanię ekoMaluch. Rodzice noworodków otrzymają od Związku wyprawkę w postaci body oraz pieluchy wielorazowej. Akcja ma zachęcić do dbania o ekologię oraz - a może przede wszystkim - do aktualizacji deklaracji i zgłaszania nowych członków rodziny do systemu gospodarki odpadami.