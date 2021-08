Kraków. „Piękno jedności” - wyjątkowa wystawa celebrująca trzydziestolecie niepodległości Ukrainy w Willi Decjusza

„Piękno jedności" to projekt połączenia tradycji kulturalnych i artystycznych między Ukrainą i Polską. Znani przedstawiciele świata polskiej kultury – aktorzy, dziennikarze, literaci zostali zaproszeni do udziału w sesji zdjęciowej, przygotowanej przez Stepana Rudyka, ukraińskiego fotografa mieszkającego w Polsce. Wśród uczestników znaleźli się m.in: Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, Julia Fiedorczuk, Anna Seniuk, Bohdan Zadura, Justyna Sobolewska, którzy wystąpili w autentycznych strojach z końca XIX i początku XX wieku reprezentujących różne regiony Ukrainy.

- Tradycyjne kostiumy, które możemy podziwiać na wystawie to prawdziwe ukraińskie skarby. Te autentyczne stroje ludowe z końca XIX i początku XX wieku pochodzące z różnych części Ukrainy. Na sesję do Warszawy przywieźli je z Kijowa fachowcy z Ukrainian Institute of Fashion History – mówi pomysłodawczyni projektu z Fundacji Ukraińskie Centrum Informacyjne. - Ważne dla nas było to, że wszystkie zdjęcia zostały zrobione przez ukraińskiego fotografa mieszkającego w Polsce.