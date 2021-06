Kraków. Pikieta przeciw dzieleniu na AGH "ludzi na gorszych i lepszych" z racji zaszczepienia

Pikieta pod hasłem "Stop segregacji sanitarnej" rozpoczęła się we wtorek w południe przed wejściem do gmachu głównego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej organizatorem jest Małopolski Marsz Wolności. Demonstracja jest odpowiedzią na komunikaty i decyzje krakowskiej uczelni w sprawie studentów, którzy nie zaszczepią się przeciwko Covid-19 przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Organizatorzy pikiety wskazują, że władze uczelni "pozwoliły sobie na wydanie oświadczenia w związku z organizacją szczepień mówiącego o tym, kto może, a kto nie może uczestniczyć w zajęciach terenowych i praktykach studenckich, łamiąc w ten sposób art. 32 Konstytucji RP, mówiący, że każdy obywatel jest równy wobec prawa. To skandaliczne postępowanie władz uczelni nie tylko łamie prawo, ale także dzieli ludzi na gorszych i lepszych, z czym My zgodzić się nie możemy. Jako Małopolski Marsz Wolności, który powstał w 2020 jako apolityczny ruch wolnych obywatel i organizator wielu wolnościowych akcji między innymi: Z Miłości do Wolności -13.02.2021, Za Naszą i Waszą Wolność - 8.05.2021, a także aktywny udział w akcji Otwieramy - Polskie VETO , uważamy że nie możemy milczeć wobec jawnego gwałcenia naszej Konstytucji, jak również naszych praw" - stwierdza Małopolski Marsz Wolności.

Przypomnijmy: AGH zachęca do szczepienia się, zorganizowała akcję szczepień dla studentów, doktorantów i pracowników. Uczlenia zakłada powrót do normalnego funkcjonowania od 1 października i niedawno uprzedziła, że osoby niezaszczepione do tego czasu będą musiały zostać objęte "systemem specjalnej ochrony fizycznej i organizacyjnej" dla zapewnienia im bezpieczeństwa. "Zapewne wprowadzone zasady mogą być dla nich uciążliwe" - stwierdził w swoim komunikacie kanclerz AGH Henryk Zioło. Z kolei dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH zdecydował, że do odbywania zajęć terenowych i praktyk zostaną dopuszczeni wyłącznie studenci z zaświadczeniami o zaszczepieniu co najmniej pierwszą dawką, a ci, którzy "nie uznają za celowe poddania się szczepieniu", będą musieli poczekać na te zajęcia i praktyki do następnego roku.

W odpowiedzi na te komunikaty i decyzje w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze o łamaniu prawa i dyskryminacji na uczelni, o przymuszaniu do szczepień i szykanach. Sprawa również trafiła do krakowskiej prokuratury. Wpłynęło tam zawiadomienie dotyczące zachowania rektora i innych pracowników AGH, którzy - zdaniem zawiadamiającego - przymuszają studentów do udziału w programie szczepień przeciwko COVID-19, uzależniając ich udział w zajęciach stacjonarnych od przyjęcia przynajmniej jednej dawki szczepionki. Ponadto interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, zwrócił się o wyjaśnienia do rektora AGH.

Gdy pytaliśmy uczelnię, czy w całej tej sytuacji zamierza wycofać się z zapowiedzianych uciążliwości i ograniczeń dla niezaszczepionych, rzeczniczka AGH Anna Żmuda-Muszyńska odpowiadała: - Akademia Górniczo-Hutnicza nie będzie wycofywać się z komunikatów przedstawionych społeczności AGH. Zapowiedziane uciążliwości to nic innego jak dotychczasowa konieczność noszenia maseczek, dezynfekowania rąk, utrzymywania dystansu społecznego. Forma odbywania zajęć terenowych jest aktualnie doprecyzowywana - odpowiada rzeczniczka.