Kraków. Po ponad półrocznej przerwie wznowiono przebudowę placu Biskupiego [ZDJĘCIA]

- Nowy wykonawca rewitalizacji placu Biskupiego dokończy przebudowę jeszcze w tym roku. Położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni, odnowione zostaną chodniki, pojawi się mała architektura. Wykonane zostanie też oświetlenie centrum placu, zamontowane zostaną urządzenia zabawowe oraz fontanna. Obecnie firma prowadzi roboty przygotowawcze w zakresie wygrodzenia placu budowy, porządkuje teren - informuje ZDMK.

Przypomnijmy że, w związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac – umowa z pierwszym wykonawcą zadania została zerwana. Plac budowy został zinwentaryzowany, co pozwoliło ogłosić przetarg na dokończenie robót.

W przetargu ZDMK wybrał ofertę firmy Profkam z Nawojowej Góry, opiewającą na kwotę 3,2 mln zł. Pozostałe oferty wpłynęły od firm: R.D.M. Śródmieście (Kraków) - 3,8 mln zł; Sko-Bud (Kraków) - 3,9 mln zł. Okazało się jednak, że ZDMK planował przeznaczyć na zadanie 2,3 mln zł. Do tego, by podpisać umowę z firmą, która złożyła najtańszą ofertę, potrzeba było więc dodatkowo ok. 900 tys. zł i taką kwotę znaleziono w ramach budżetowych przesunięć.