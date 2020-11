Kraków. Pogrzeb Dariusza Gnatowskiego. Aktor spoczął na Cmentarzu Podgórskim [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, Dariusz Gnatowski zmarł we wtorek 20 października w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Aktor trafił do placówki z zapaleniem płuc i ciężką niewydolnością oddechową, mimo reanimacji nie udało się go uratować. Od wielu lat chorował na cukrzycę typu 2. Popularny odtwórca roli Arnolda Boczka miał zaledwie 59 lat.