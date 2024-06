Kraków. Pozywają gminę za imprezowy hałas na ulicy Szewskiej i innych ulicach Starego Miasta Piotr Rąpalski

Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął pozew przeciwko Gminie Miejskiej Kraków. Chodzi o zakłócanie ciszy nocnej na ulicy Szewskiej i innych ulicach Starego Miasta. Pozywający domaga się, by sąd zobowiązał władze Krakowa do "zaniechania naruszenia dobra osobistego jakim jest jego prawo do niezakłóconego korzystania z życia rodzinnego i spoczynku nocnego". Wskazuje dowody w sprawie, a nawet karę jaka powinna spadać na miasto, jeśli temu nie uda się uszanować ciszy nocnej.