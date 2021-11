Kraków. Protest przed Uniwersytetem Pedagogicznym przeciwko "zwolnieniom i szykanom" (MA)

"Dość represji za działalność związkową", "Uczelnia to nie folwark kanclerza i rektora", "Dość łamania praw pracowniczych" - z takimi m.in. hasłami stanęli w czwartek przed siedzibą Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie uczestnicy pikiety "w obronie zwalnianych i szykanowanych pracowników UP". Pikieta została zorganizowana w związku z faktem, iż Ogólnopolski Związek Zawodowy "lnicjatywa Pracownicza" przy UP w Krakowie wszczyna spór zbiorowy z pracodawcą.