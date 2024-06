Kraków. Radni sejmiku zdecydowali. Kandydatura Łukasza Kmity ponownie odrzucona

W środę 19 czerwca, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego spotkali się, by kontynuować obrady rozpoczęte w poniedziałek 17 czerwca.

Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej przyszedł czas na zgłaszanie kandydatur na urząd Marszałka Województwa Małopolskiego przez kluby partyjne. Kandydata zgłosił tylko klub PiS i był nim niezmiennie Łukasz Kmita.

-Od wielu tygodni Małopolska oczekuje na nowego marszałka. W międzyczasie pojawiają się pytania: kto będzie tym marszałkiem, czy to będzie Łukasz Kmita? Mam nadzieję, że ta sesja odpowie nam na te pytania. Łukasz Kmita prezentuje wszystkie cechy by ten urząd objąć i naturalnie to on jest naszym kandydatem na ten urząd - powiedział Rafał Stuglik z Klubu PiS.