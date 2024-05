Kraków. Radny z Prądnika Czerwonego spiera się z pocztą o czas pracy urzędu przy Dobrego Pasterza

List radnego w sprawie poczty przy Dobrego Pasterza w Krakowie

Jako radny dzielnicy III Prądnik Czerwony skierowałem do dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej w Krakowie sprzeciw wobec skrócenia czasu pracy placówki pocztowej przy ul. Dobrego Pasterza 67.

Jest to reakcja na skargi mieszkańców, związane z faktem, że z dniem 2 maja wprowadzono zmianę czasu pracy ww. placówki, redukując go w dni robocze o 2 godziny. Do tej pory poczta była czynna w dni robocze w godz. 8-20, a w soboty w godz. 8-14, teraz od poniedziałku do czwartku jest czynna w godz. 9-19, w piątek w godz. 10-20 i tylko w sobotę bez zmian, w godz. 8-14.