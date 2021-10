Kraków. Sąd zmniejszył "Miśkowi" wysokość poręczenia majątkowego. "To nadal nie jest kwota, jaką mój klient jest w stanie wpłacić w gotówce"

- Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał nasze zażalenie i obniżył kwotę wyznaczonej kaucji o 80 tys. złotych. To nadal nie jest kwota, jaką mój klient jest w stanie wpłacić w gotówce. Jesteśmy ją w stanie zaspokoić w formie hipotek na nieruchomościach - przekazał.

"Misiek" trafił do krakowskiego aresztu w październiku 2018 roku, po tym jak został zatrzymany w miejscowości Cassino na południe od Rzymu. Wiadomo, że posługiwał się fałszywym polskim dowodem osobistym. Do jego zatrzymania miała doprowadzić wielomiesięczna współpraca pomiędzy krakowskimi "łowcami cieni" oraz włoską policją.

Przypomnijmy, że pierwotnie Sąd Apelacyjny w Krakowie zdecydował, że jeśli Paweł M. wpłaci 850 tysięcy poręczenia majątkowego, to będzie mógł wyjść na wolność. Prokuratura nie złożyła zażalenia na tę decyzję sądu, ale zrobił to adwokat "Miśka", tłumacząc, że jego klient nie dysponuje kwotą 850 tys. zł w gotówce.

Po aresztowaniu Paweł M. zdecydował się pójść na współpracę z prokuraturą i ujawnić szczegóły wieloletniej działalności przestępczej. W dostępnych w internecie zeznaniach, skruszony lider bojówki wiślackiej Sharks opowiada m.in. o kibolach z całego kraju, z którymi robił interesy. Przypomnijmy, że w 1998 r. podczas meczu Wisły z Parmą to właśnie Paweł M. rzucił nożem w głowę włoskiego piłkarza Dino Baggio. Drużyna z Krakowa została przez to wykluczona na rok z rozgrywek europejskich, co przyniosło nie tylko ogromne straty finansowe, ale także sportowe. Sąd skazał wtedy "Miśka" na 6,5 roku więzienia. Po wyjściu z więzienia szybko piął się w "kibicowskiej hierarchii", stając się liderem bojówki kiboli Wisły.