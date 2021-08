Kraków. Sierpniowa fala remontów w mieście. Sprawdź zmiany w ruchu

Budowa KST do Górki Narodowej: zamknięcie ul. Nad Sudołem od jutra

Od czwartku, 12 sierpnia do 30 września zamknięta dla ruchu będzie ul. Nad Sudołem – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Ma to związek z kolejnym etapem prac przy budowie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Ulica Nad Sudołem będzie zamknięta dla ruchu kołowego na niewielkim odcinku, na wysokości prowadzonych robót w rejonie ul. Szopkarzy.

Dla pieszych i rowerzystów wytyczony będzie korytarz po północnej stronie zamkniętego odcinka ul. Nad Sudołem.

Dla kierowców wyznaczono objazd ulicami Pleszowską, Opolską i Wyki.

W tym czasie wykonawca będzie prowadził roboty związane m.in. z budową estakad nad doliną potoku Sudoł.

Prace na fragmencie ul. Dobry Początek

W poniedziałek, 16 sierpnia rozpoczną się prace na fragmencie ul. Dobry Początek. Będą obowiązywały niewielkie zmiany w organizacji ruchu, zostaną one wprowadzone wcześniej, 13 sierpnia. Roboty realizowane będą przez dewelopera w ramach jego inwestycji.