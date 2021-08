Kraków. Spór o łąki na Klinach. Radni przenieśli głosowanie w sprawie użytku ekologicznego na wrzesień

Sprawa terenu łąk na Klinach od dłuższego czasu budzi duże kontrowersje. Radni dążą do ustanowienia tam mużytku ekologicznego, a deweloper planuje budowę bloków. Dla tych terenów obowiązuje plan miejscowy dopuszczający zabudowę, a dodatkowo są wydane pozwolenia na budowę. Grunty, wraz z pozwoleniami są własnością spółki MDR Inwestycje 16 – umowa finalizująca ich wykup za niecałe 60 mln zł została zawarta w maju, co potwierdza nam prezeska spółki Julia Bogdanowicz. Jak mówiła nam na początku maja, pozwoli to na rozpoczęcie budowy ok. 30-40 bloków. Jeśli budowa miałaby być niemożliwa, to spółka swoje roszczenia szacuje na 344 mln zł.

