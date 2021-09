Kraków. Stacja kolejowa przy osiedlu Złocień zostanie otwarta w tym roku [ZDJĘCIA] (AM)

Kolejarze z PKP PLK zapewniają, że w tym roku w końcu udostępniony zostanie pasażerom nowy przystanek kolejowy, który powstaje przy osiedlu Złocień. Będą się na nim zatrzymywały pociągi aglomeracyjne, a okoliczni mieszkańcy zyskają możliwość szybkiego dojazdu transportem szynowym do centrum miasta (do tego osiedla nie dojeżdżają przecież tramwaje). Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak wygląda ta nowa stacja.