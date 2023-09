Kraków tnie wydatki na inwestycje. W tle brakujące miliony złotych na komunikację miejską. "Sytuacja finansowa jest trudna" Bartosz Dybała

W ostatnich dniach doszło do dużych zmian w krakowskim budżecie. Urzędnicy ukrócili o blisko 2,5 mln złotych tegoroczny plan inwestycyjny, na czym ucierpiały m.in. projekty mieszkańców, które zgłosili do Budżetu Obywatelskiego. Dlaczego do tego doszło? Radni twierdzą, że realizacja niektórych zadań idzie bardzo powoli, dlatego pieniądze trzeba przenosić na kolejne lata. Nie jest również tajemnicą, że nadal brakuje ok. 300 mln zł na komunikację miejską. Brakujące środki gdzieś trzeba znaleźć, żeby nie doszło do cięć w rozkładach jazdy. Urzędnicy twierdzą, że przetasowania w miejskim budżecie to nic nadzwyczajnego.