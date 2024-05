Kraków. "To są kpiny z ludzi". Przeciągający się remont Zwierzynieckiej i Kościuszki wykańcza przedsiębiorców

Remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki miał zakończyć się w sierpniu br., tymczasem generalny wykonawca inwestycji już zapowiada, że może ona potrwać do końca br. Przedsiębiorcy prowadzący biznesy w ciągu ulic, zaznaczają, że remont to prawdziwe utrapienie, a prócz kurzu i hałasu wdzierających się do lokali muszą walczyć z malejącymi obrotami i ilością klientów. Niektórzy już zakończyli działalność, inni cierpliwie czekają. Niektórzy oskarżają miasto o brak wsparcia. Urzędnicy zapewniają jednak, że każdy kto zgłosił potrzebę pomocy ze strony gminy, otrzymał ją.

Kiedy we wrześniu 2023 roku rozpoczęła się przebudowa ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki mówiono, że zakończy się w sierpniu 2024. Niestety wszystko wskazuje, że tak się nie stanie gdyż wykonawca czyli grupa ZUE S.A. wystąpiła do miasta o z wnioskiem o aneks terminowy. W ZUE informują, że termin końcowy jest obecnie przedmiotem ustaleń pomiędzy ZUE jako wykonawcą robót, a Zamawiającym, czyli Gminą Miejską Kraków. -Wykonawca, mając na uwadze ujawnione dopiero po wykonaniu rozbiórek przeszkody i kolizje i wynikające z nich niezbędne do wykonania zarówno przez gestorów sieci, jak i wykonawcę dodatkowe roboty, zmuszony jest zawnioskować o przesunięcie terminu realizacji do końca br. - mówi Bartłomiej Zalewski, Dyrektor Kontraktu z grupy ZUE S.A. W urzędzie wyjaśniają, że ostateczną decyzję, kiedy ma zakończyć się inwestycja w magistracie mają podjąć po przeprowadzeniu analiz.

- Wykonawca stosownie do zapisów umowy, złożył wniosek o aneks do kontraktu. Był on podyktowany zleceniem realizacji dodatkowych prac, jak również czynnikami zewnętrznymi. Wniosek jest naturalnym następstwem decyzji podejmowanych na radach budowy i nie jest dla nas zaskoczeniem. Zmiana terminu podyktowana jest dodatkowymi pracami, które są korzystne dla mieszkańców. Sam wniosek musi zostać teraz przenalizowany pod kątem proceduralnym, formalnym i finansowym. Wkrótce przedstawimy zaktualizowany harmonogram, który pokaże nowy, skorygowany termin zakończenia inwestycji - wyjaśniają w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Ulice pozbawione klimatu handlowego

Przedsiębiorcy, którym udało się przetrwać pierwsze miesiące remontu nie kryją rozczarowania jego przebiegiem. Rozmawiamy z pracownicą małej, prywatnej śniadaniowni Liberty, która mieści się przy ul. Zwierzynieckiej od ok. 5 lat.

- Ruch zdecydowanie osłabł, jest mniej osób. Obroty też są od półtora do dwóch razy nawet mniejsze - mówi nam osoba z obsługi. I dodaje, że powodem, który za tym stoi jest to, że nikt nie lubi siedzieć przy dźwiękach koparek. -Kolejnym minusem jest kurz i pył, który co rusz osiada na płytkach i stolikach, co generuje masę sprzątania - mówi nam pracownica lokalu.

Kupki żwiru, rury wystające z ziemi, przejeżdżające co rusz koparki wzbijające w powietrze tumany pyłu i ogrodzenie z siatki tuż przed oknami. To codzienność Pana Piotra i klientów Świata Małych Techników przy ulicy Kościuszki. W momencie kiedy rozmawiamy, jest dobrze po godzinie 13, a w sklepie jest jedna klientka. Po 20 minutach w lokalu pojawia się dwóch młodych chłopaków, którzy przyszli zobaczyć wystawę modeli Lego i posłuchać opowieści Pana Piotra. Jak mówi nam właściciel, to dziś druga para klientów. Łącznie sprzedał 4 bilety. Mimo to mówi, że z premedytacją zdecydował się na to miejsce, dlatego że chciał być blisko Wawelu. Liczył, że dzieci i młodzież po obejrzeniu arrasów, w nagrodę wpadną do niego obejrzeć wystawę. Niestety remont mocno krzyżuje jego plany. - Nie spodziewałem się, że ten remont aż tak bardzo obetnie ruch. Mamy środek dnia, a tu nie ma praktycznie nikogo. Do mnie, żeby ktoś przyszedł, to musi wiedzieć o istnieniu tego miejsca i naprawdę chcieć tutaj dotrzeć. Są ludzie, którzy wiedząc o istnieniu wystawy biorą rower żeby tu dojechać. Także jest to większy problem niż początkowo sądziłem – mówi.

By ratować majątek, stara się przenieść aktywność do mediów społecznościowych.

Odwiedzamy też Pana Waldemara, który od 5 lat prowadzi na Zwierzynieckiej sklep z prezentami i pamiątkami. Gdy pytamy go o trwający remont, nie szczędzi gorzkich słów. - A o czym tu mówić? Niech Pani popatrzy co tu się dzieje. Przecież to jest główna ulica miasta, jak można było dopuścić do takiej sytuacji. Są dni, że na placu budowy jest jeden czy dwóch ludzi. To jak oni chcieli zdążyć do sierpnia robiąc w takim tempie? Przecież to jawne kpiny z ludzi są! Fuszerka i partactwo! - grzmi Pan Waldemar i dodaje: - Co z tego, że jest przejście, skoro nie ma klimatu handlowego? Każdy normalny człowiek marzy o tym, by jak najszybciej ten odcinek minąć i nie uszkodzić sobie butów – mówi.

- Ludzie mówią, że remont się kiedyś skończy. No wiadomo, że się skończy, ale czy ktoś wierzy, że od razu tu tłumy będą walić drzwiami i oknami? Ja nie – zaznacza przedsiębiorca. Pana Waldemara dopytujemy natomiast czy miasto zaproponowało jakieś wsparcie. - Nikt nic nie dostał – kwituje przedsiębiorca, który dzierżawi wspomniany lokal od miasta.

Miasto pomaga tym, którzy się zgłoszą

Według danych CEIDG udostępnionych nam przez krakowski magistrat na dzień 31 sierpnia 2023 roku (czyli przed przebudową), aktywnie działających i zarejestrowanych firm na ulicy Kościuszki było 91, a na ul. Zwierzynieckiej 43. Dane udostępnione na dzień 1 maja 2024 r. wskazują, że na ul. Kościuszki liczba firm spadła do 89, natomiast na ul. Zwierzynieckiej do 39. - Według działu PKD „Handel detaliczny” przed przebudową zarejestrowanych było odpowiednio:14 firm na ul. Kościuszki, 7 firm na ul. Zwierzynieckiej. Aktualne zarejestrowanych jest 13 firm, a na ul. Zwierzynieckiej 6 firm. Zaś według działu PKD „Działalność usługowa związana z wyżywieniem” przed 1 września zarejestrowane były odpowiednio: 4 firmy na ul. Kościuszki, 3 firmy na ul. Zwierzynieckiej i tak pozostało – mówi Małgorzata Tabaszewska z biura prasowego UMK.

W odpowiedzi na nasze pytania miasto wyjaśnia, że „najemcy korzystający z zasobów lokali komunalnych mogą liczyć na różne rozwiązania pomocowe takie jak możliwość podnajmu do 50 proc. powierzchni lokalu oraz system ulg w spłacie zadłużenia”.

Dodatkowo podczas tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego odbywającego się na Rynku Głównym w Krakowie miasto wraz z organizatorem i realizatorem przygotowało bezpłatnie 4 stoiska dla przedsiębiorców z ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. -Z propozycji wystawienia swoich wyrobów skorzystało dwóch przedsiębiorców – mówi Małgorzata Tabaszewska. Kilku przedsiębiorców wynajmujących lokale od miasta zawnioskowało również o obniżkę czynszu z uwagi na remont pasa ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki. Łącznie mowa o 5 najemcach. - Wszystkim najemcom gminnych lokali użytkowych zlokalizowanych w obrębie wspomnianego pasa drogowego — którzy złożyli wnioski o obniżkę stawki czynszowej z tytułu jego remontu — przyznano obniżkę stawki czynszowej o 50 proc. - kwituje Małgorzata Tabaszewska. Poniżej nasza rozmowa z Bartłomiejem Zalewskim, Dyrektorem Kontraktu z grupy ZUE S.A.

Panie Dyrektorze, ile potrwa remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki i kiedy planowane jest jego zakończenie, bo mowa była o sierpniu, a teraz przedsiębiorcy z ulicy Zwierzynieckiej mówią nawet o grudniu br?

Termin zakończenia przebudowy Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie jest zależny od docelowego rozwiązania i wykonania wszystkich nie planowanych pierwotnie w kontrakcie prac, których czasochłonność i niejednokrotnie skomplikowanie wpłynęły negatywnie na harmonogram prac kontraktowych.

Bez wcześniejszego wykonania tych prac nie można niestety do końca zrealizować prac kontraktowych. Na dzień dzisiejszy większość tych prac jest już wykonana lub w trakcie wykonywania. Były i są one wykonywane w części przez Wykonawcę remontu, a w części gestorów sieci podziemnych. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem prac budowlanych wcześniej należało opracować stosowne korekty projektów branżowych, co również wymagało czasu. Pozostał jeszcze jeden ważny zakres do ostatecznego rozwiązania i wykonania, tj. przebudowa sieci światłowodowych znajdujących się na całym ciągu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. Wykonanie tych prac umożliwi wykonywanie prac kontraktowych związanych z pracami drogowymi i tramwajowymi w pełnym zakresie. Niestety w przypadku sieci teletechnicznych rzeczywisty, niezbędny do wykonania zakres prac również jest znacząco inny od założonego. Zakładamy, że w najbliższych dniach będziemy mogli rozpocząć realizację tej części nie planowanych w takim zakresie prac.

Termin końcowy jest obecnie przedmiotem rozmów pomiędzy ZUE jako wykonawcą robót, a Zamawiającym, czyli Gminą Miejską Kraków. Wykonawca, mając na uwadze zaistniałe na kontrakcie roboty do dodatkowe oraz przeszkody i kolizje, zawnioskował o przesunięcie terminu realizacji do końca br. Mamy świadomość tego, że mieszkańcy czekają na zakończenie remontu, dlatego będziemy przekazywali skończone odcinki ulic do użytkowania przed terminem końcowym kontraktu. W pierwszej kolejności chcemy oddawać etapowo ulicę Zwierzyniecką. Z prac bardzo uciążliwych pozostało nam przejście z torami tramwajowymi przed drugą jezdnię Alei, co planujemy wykonać w okresie wakacyjnym. Postaramy się zrobić to w możliwie najkrótszym terminie. Również na wcześniejszym etapie projektu staraliśmy się wspólnie z Zamawiającym brać pod uwagę komentarze mieszkańców jeśli chodzi o organizację ruchu - tak, aby zachowany był możliwe jak najdłużej dostęp czy dojazd do posesji oraz lokali.

Czym spowodowane jest przesunięcie terminu zakończenia remontu?

Przesunięcie pierwotnego terminu zakończenia robót spowodowane jest głównie: kolizjami z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną i reliktami archeologicznymi, koniecznością realizacji czasochłonnych, nieprzewidzianych pierwotnym zakresem kontraktu dodatkowych robót, takich jak np. remont wszystkich przyłączy do rynien budynków oraz dodatkowa przebudowa magistrali wodociągowej na moście na Rudawie, jak i realizacją dodatkowych zakresów robót przez gestorów sieci np. przebudowa gazociągu na całym zakresie ulicy Kościuszki. Znaczący wpływ na termin zakończenia kontraktu ma również konieczność wykonania dodatkowych robót związanych z sieciami światłowodowymi na całym zakresie ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki.

Powyższe prace były niemożliwe do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, gdyż problemy i ich skala ujawniły się dopiero po rozebraniu konstrukcji i nawierzchni jezdni, torowiska i chodników. Poniechanie tych robót i prac i pozostawienie pod ziemią nierozwiązanych problemów z infrastrukturą, spowodowałoby, że w perspektywie kilku lat pojawiłaby się konieczność dokonywania kolejnych remontów, które wiązałyby się z kosztami, utrudnieniami dla mieszkańców i fizyczną ingerencją w nowo przebudowaną infrastrukturę. Przebudowywane ulice mają natomiast służyć mieszkańcom w perspektywie długoterminowej.

W jakich godzinach pracują Państwa pracownicy na budowie? Niektórzy mieszkańcy skarżą się, że prace posuwają się zbyt wolno do przodu bo robotnicy ponoć przychodzą na 10 i o 13 opuszczają plac budowy. W późniejszych godzinach ponoć nic się na remontowanych odcinkach nie dzieje. Czy prace są podzielone na pewne etapy i stąd takie wrażenie? Realizacja przebudowy Zwierzynieckiej i Kościuszki odbywa się głównie w godzinach 6:00 – 17:00 bez niedziel. Tempo i miejsce wykonywania prac jest uwarunkowane przede wszystkim warunkami rzeczywistymi i technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej, możliwością techniczną usuwania licznych, występujących kolizji z infrastrukturą podziemną oraz logistyką w tym bardzo ograniczonym co do miejsca terenie. To jest „żywy” plac budowy, z którego w części bezpiecznie muszą korzystać mieszkańcy i turyści, stąd nie możemy realizować prac w taki sposób, aby im to uniemożliwić lub spowodować zagrożenie wypadkiem. Prace podzielone są na liczne etapy, które ze względu na ilość dostępnego terenu (przy konieczności zachowania ciągów pieszych i w maksymalnym stopniu jak to możliwe, dojazdów do posesji, często nie mogą być realizowane jednocześnie.

Pomimo, że pewne etapy przebudowy realizowane na ulicy Zwierzynieckiej i na ulicy Kościuszki nie są ze sobą powiązane technologicznie i teoretycznie można by je wykonywać równocześnie, to były i są powiązane ze sobą komunikacyjnie, tzn. mają na siebie wpływ pod względem ruchowym i ze względu na wymagania Miejskiego Inżyniera Ruchu, podyktowane potrzebą minimalizacji utrudnień dla mieszkańców, nie są realizowane w tym samym czasie. Może to sprawiać wrażenie powolnego tempa, ale jest to wymuszone warunkami realizacyjnymi i koniecznością zapewnienia dostępności do posesji i lokali oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców.

