Kraków. Zakłady Zbożowe wydrążone jak łupinki. A obok rośnie wieżowiec. Tu będą mieszkania Piotr Rąpalski

Młyny Mogilska to inwestycja, która powstaje w Krakowie przy głównej trasie komunikacyjnej miasta łączącej Nową Hutę z centrum. Dawne Zakłady Zbożowe zmienią się w mieszkania. Anna Kaczmarz Zobacz galerię (19 zdjęć)

Dawne Zakłady Zbożowe w Krakowie przy ul. Mogilskiej zamieniają się w mieszkania. Ściany stoją (choć jeden segment zburzono całkowicie), ale w środku pustka i szykowanie miejsca pod lokale. Widać to, bo zniknął dach. Natomiast tuż obok, bliżej skrzyżowania Mogilskiej z Meissnera, rośnie wysoki blok mieszkalny. Można go spokojnie nazwać wieżowcem, bo będzie górował nad pobliskimi arteriami. Czternaście pięter to sporo!