Kraków tradycyjnie uczci rocznicę ślubu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny

"Odmawiam Ci świadkowania w kościele przy twoim ślubie” - pisał Wyspiański kilka dni przed ślubem w liście do Lucjana Rydla, oburzony, że w zaproszeniu nie uwzględniono jego żony Teofili. Ostatecznie sprawę udało się naprawić w ostatniej chwili i wszystko przebiegło zgodnie z pierwotnym planem: 20 listopada 1900 roku Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna w obecności świadków złożyli sobie w kościele Mariackim przysięgę, a na weselu wśród gości stał oparty o futrynę drzwi Stanisław Wyspiański. Już dwa miesiące później, w lutym 1901 r., na biurku dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie położył pierwszy akt nowego dramatu pt. „Wesele”. Sztuka, której początkowo nie wróżono powodzenia, okazała się wielkim sukcesem, rozsławiając wydarzenie będące jej kanwą.

Rocznica słynnego ślubu Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla od ponad półwiecza jest co roku uroczyście wspominana przez mieszkańców Krakowa - z tej okazji Muzeum Muzeum organizuje w Rydlówce uroczyste Osadzanie Chochoła, czyli obrzęd okrywania krzewu róży słomą. Tym razem, 20 listopada, wydarzenie poprzedzi korowód weselny prowadzony przez drużbów z Teatru Złoty Róg, który o godz. 10 wyruszy ze skrzyżowania ulicy Pod Strzechą z ulicą Stanisława Witkiewicza i przejdzie przez plac pod Kościołem św. Antoniego, nad Strugą, dalej na Parking przy ul. Włodzimierza Tetmajera oraz wzdłuż ulicy do skrzyżowania ulic Włodzimierza Tetmajera i Pod Strzechą. Jak zapowiada muzeum, będzie to okazja do wspólnego śpiewu, poznania Bronowic Małych oraz historii ślubu i wesela Lucjana i Jadwigi.