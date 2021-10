Kraków. Uchylony wpis do rejestru zabytków części dawnego lotniska w Czyżynach. Co dalej?

- Rzeczywiście była zmiana zakresu wpisu do rejestru, ale to się zdarza - zaczyna się wpisywać kościół, a potem w trakcie rozpoznania okazuje się, że przy kościele jest jeszcze dzwonnica czy nagrobki, które też obejmuje się ostatecznie wpisem. Co ważne - piękny, świetnie napisany był ten wpis do rejestru dotyczący Czyżyn, był bardzo mocno uzasadniony, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tutaj będzie walka. Ale jeżeli są uchybienia formalne, to zawsze przecież można je naprostować. Teraz jest ruch po stronie ministerstwa. Jeśli złoży skargę kasacyjna na wyrok WSA, to okaże się, jak WSA to uwzględni, czy też sprawa trafi do NSA, gdzie zapewne poleży wiele miesięcy, a może lat. I dopóki nie zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie i się nie uprawomocni, to wpis do rejestru obowiązuje - zaznacza Monika Bogdanowska, była małopolska konserwator zabytków, która to właśnie doprowadziła do ujęcia w rejestrze zabytków tzw. pola wzlotów lotniska w Czyżynach.