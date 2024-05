Kraków. W lesie na południu miasta wyrośnie osada bliźniaków Piotr Rąpalski

Osiedle powstanie w pobliżu autostrady A4, ale będzie oddzielone od niej wcześniejszą zabudową i zielenią. Wiadomo, że nowi lokatorzy to większy ruch w okolicy. Czas pokaże jak udźwignie to ulica Kosocicka i inne drogi w tym rejonie Krakowa. Materiały Prasowe Hammak Zobacz galerię (18 zdjęć)

Kosocicka Forest to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie użytku ekologicznego Słona Woda o powierzchni 13,53 ha. Na wizualizacjach widać jak domy mają zostać wkomponowane w zieleń. Będzie to 18 domów dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej oraz jeden wolnostojący dom jednorodzinny dwulokalowy (łącznie 38 lokali mieszkalnych). Ten rejon Krakowa cechuje zabudowa jednorodzinna, choć wkrada się tu większa zabudowa. Zapewne niektórym nie spodoba się postawienie całego osiedla i to w lesie. Szczególnie, że o rejon Słonej Wody mieliśmy już poważną batalię w Krakowie.