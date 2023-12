Kraków. W Zabierzowie dwa pociągi niemal zderzyły się czołowo. Sąd umorzył postępowanie wobec maszynisty

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec oskarżonego wpłynął do sądu w połowie września br.

Jak poinformowało PAP, biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie, postępowanie zostało warunkowo umorzone na okres próby wynoszący 2 lata. Od oskarżonego zasądzono kwotę 10 tys. zł na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę nadzorowała Prokuratura Rejonowa Kraków – Prądnik Biały. Z jej ustaleń wynikało, że 26 czerwca 2022 r. w Zabierzowie pod Krakowem doszło do zdarzenia, w którym pociągi relacji Wrocław – Kraków o nr 63101 oraz Przemyśl Główny – Wrocław o nr 3600 zostały dopuszczone do ruchu na jednym torze poruszając się w przeciwległych kierunkach. Z powodu reakcji dyżurnej ruchu kolejowego pociągi zostały w porę zatrzymane i znalazły się finalnie w odległości ok. 114 metrów od siebie.