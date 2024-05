Kraków. W Zalewie Nowohuckim w tym sezonie nie popływamy. Trwają prace nad poprawą jakości wody Ewa Wacławowicz

Urzędnicy Zarządu Zieleni Miejskiej chcieli, by Zalew Nowohucki stał się oficjalnym kąpieliskiem miejskim. Póki co, będziemy musieli na to poczekać. Woda przechodzi zabiegi mające na celu poprawę jej jakości. Parę lat temu wykryto w niej znaczne ilości bakterii E. coli.