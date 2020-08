Kraków. Wandale zniszczyli wystawy plenerowe Biblioteki Publicznej przy ulicy Rajskiej

Chodzi o wystawę fotografii teatralnej oraz ekspozycję "Wiersze w mieście", które wisiały dotąd na ogrodzeniu wojewódzkiej biblioteki przy ul. Rajskiej w Krakowie. Płyty, na których prezentowano fotografie i wiersze, zostały pomalowane, podziurawione i zdarte. Nie wszystkie uszkodzone plansze uda się zastąpić nowymi.

Organizatorzy pierwszej z nich już teraz zadeklarowali, że dodrukują zniszczone fragmenty ekspozycji. Wystawa Fotografii Teatralnej została otwarta 6 sierpnia i miała być dostępna dla przechodniów do 2 września. Teraz władze biblioteki mają nadzieję eksponować ją dłużej niż przewidywano. Takiego kroku nie są jednak w stanie zrobić organizatorzy drugiej zniszczonej ekspozycji plenerowej, czyli "Wierszy w mieście". Wystawa została zainaugurowana 28 lipca i przy ul. Rajskiej miała być eksponowana do końca września, a następnie trafić do innych polskich miejsc. Na to jednak nie ma już dzisiaj szans.