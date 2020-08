Na ogrodzeniu biblioteki przy Rajskiej w Krakowie zawisły książki. Każdy może którąś z nich zabrać i przeczytać

- Na co dzień w naszej bibliotece działają półki bookcrossingowe, na które czytelnicy mogą przynieść swoje książki i zabrać do domu te zostawione przez innych. W czasie pandemii i konieczności zachowaniu wielu środków bezpieczeństwa, w tym przestrzegania kwarantanny książek, takie miejsca nie mogą działać. Akcja jest więc wynikiem poszukiwań innych możliwości na udostępnienie tych tytułów czytelnikom i stworzenia nowej przestrzeni do wymiany literatury poza murami biblioteki – mówi Agnieszka Będkowska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Placówka przez cały rok przyjmuje od czytelników używane książki. Wiele z nich trafia na biblioteczne regały, część uzupełnia letnią rowerową Lotną Czytelnię, pozostałe znajdują miejsce na akcjach promujących czytelnictwo, w tym również tych opartych na wymianie książek. I choć do tej pory trafiały na przeznaczone do tego półki, inicjatywa (nie)przywiązanych do Rajskiej może pozostać w tym miejscu na dłużej.

- Wszystko wskazuje na to, że będziemy do niej wracać w przyszłym roku – dodaje Agnieszka Będkowska. - Myślę, że to akcja, która na stałe wpisze się w realia działania biblioteki, nawet kiedy już – miejmy nadzieję – wrócimy do normalnego funkcjonowania.

To pierwsza akcja wymiany książek w tej formie i kolejna odbywająca się poza murami wypożyczalni. Biblioteka zainaugurowała ją, mimo że ledwie dzień wcześniej plenerowa wystawa fotografii teatralnej przymocowana do ogrodzenia została zniszczona. Wcześniej ofiarą wandalizmu stała się także plenerowa wystawa „Wiersze w mieście”.