Kraków. Wielkie hałdy piasku i ziemi na budowie Centrum Nauki Cogiteon [ZDJĘCIA]

W pierwszej części czerwca najwięcej prac budowlanych realizowanych jest w południowej części działki, na której stanie Cogiteon. Chodzi o miejsce, gdzie m.in. będzie wejście na zielony dach z ogrodami imitującymi roślinne krajobrazy różnych zakątków świata. Tam już powstają fundamenty. Jak informują przedstawiciele Cogiteonu, prace ziemne odbywają się pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z decyzją i wydanymi pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia wojewódzka konserwator zabytków Monika Bogdanowska wydała decyzję o wpisie do rejestru zabytków zachodniej części dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Decyzja ta pozwoliła rozpocząć budowę Cogiteonu, która została wstrzymana w momencie rozpoczęcia procedury wpisu do rejestru. Na początku lutego władze województwa podpisały umowę z wykonawcą na budowę Centrum Nauki. Jego koszt to 242 mln zł, a MCN ma być gotowe w 2023 roku.