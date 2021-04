Kraków. WIOŚ „na oko” twierdzi, że odpady nie są niebezpieczne. Ekspert od składowisk odpadów zarzuca inspektorom skrajny nieprofesjonalizm

Oględzinom poddano także wylot z oczyszczalni ścieków przemysłowych do rzeki Drwiny Długiej. Wizualnie nie stwierdzono zanieczyszczenia rzeki. Poziom rzeki, zdaniem inspektoró był podniesiony w związku z trwającymi opadami deszczu.

Prof. Mariusz Czop, naukowiec z Akademii Górniczo-Hutniczej, który bada wpływ składowisk odpadów na środowisko uważa, że działania WIOŚ są skrajnie nieprofesjonalne.

- Inspektorzy jeszcze nie zbadali dokładnie tego co jest w beczkach, a już mówią, że odpad ten nie jest niebezpieczny. Skąd oni to wiedzą, może ktoś do tych beczek dodał coś innego niż jest napisane na kartkach przyczepionych do beczek. Po drugie odpad o kodzie 04 01 06, który widnieje na beczkach jest sklasyfikowany jako „odpady inne niż obojętne i inne niż niebezpieczne”, ale może zawierać substancje chemiczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, które mogą

powodować zanieczyszczenie środowiska. Tego musimy się dopiero dowiedzieć, a nie ogłaszać, że nic złego się nie stało – mówi prof. Mariusz Czop.